Dass es in Schwedt namhafte Betriebe gibt, ist hinlänglich bekannt. Dass darunter auch Firmen sind, die Teile für Autobahnbrücken bauen, weiß nicht jeder – aber so lange gibt es das aber auch nicht. Und daher macht sich Bürgermeister Jürgen Polzehl auf den Weg, die neuen Unternehmen in der größer gewordenen Stadt zu besuchen. Eine Station ist die Firma G+M Geländer Metallverarbeitung. Inhaber Ralf Schwänz empfängt dazu auch Wirtschaftsförderer Philip Pozdorecz und Thomas Scholz von der Unternehmervereinigung. Seit Anfang der 1990er Jahre ist Schwänz mit seinem Betrieb am Markt. Eines seiner wichtigsten Produkte sind Gelände für Brücken. Seine Betriebshalle ist in Felchow im Schatten des historischen Guthauses. Die sind zum Beispiel auch in Schwedt zu finden. An der neuen Bundesstraße B2 hat er für die Brücken auf der Strecke einige der Geländer gefertigt. Zuletzt hat Schwänz die Gelände für die Brücke über die Peene in Anklam gefertigt, auch einige Bauwerke an der A11 gehen auf sein Konto. Dass die Gemeinde Schöneberg nun Teil der Stadt Schwedt ist, begrüßt der Unternehmer, der hemdsärmelig durch seinen Betrieb führt. Er selbst wohnt in Schöneberg und da habe sich schon viel getan. „Endlich werden die Grünflächen einmal gemäht und demnächst wird ja auch die Straße gemacht“, sagt er. Bürgermeister Polzehl bestätigt das. Auf die Frage, was die Stadt Schwedt für ihn als Unternehmer tun könne, spricht Schwänz die prekäre Situation an, Fachkräfte anzuwerben. Er hat viel ausprobiert mit dem Angermünder Bildungswerk und dem Jobcenter in Eberswalde, doch letztlich wollte niemand die schwere Arbeit machen. Nun hat er zwei polnische Mitarbeiter und einige Aushilfen, die kommen, wenn viel zu tun ist. Wirtschaftsförderer Pozdorecz sagt: „Wir planen für den Herbst Wiorkshops zum Thema Fachkräfte-Anwerben und der Sicherung von Fachkräften.“ Am Ende verabreden beide, dass sie in Kontakt bleiben. Damit hat sich der Besuch gelohnt, auch für Metallbauer Schwänz. Dem machen aktuell vor allem die steigenden Preise für Rohstoffe zu schaffen. Hat er vor einigen Monaten noch rund 3,50 Euro für den laufenden Meter Stahl bezahlt, sind es inzwischen mehr als 7,60 Euro. „Und ich kann die Preise nicht bei allen Aufträgen weitergeben“, sagt er. Da sei es wichtig, jetzt mit Augenmaß zu wirtschaften. Aus der Metallwerkstatt geht es für Polzehl und die kleine Wirtschaftsdelegation dann schnurstracks nach Schöneberg. Dort treffen sie Bio-Landwirt Mischa Klug. Der hat sich erst vor wenigen Jahren in der Gemeinde niedergelassen und das alte Gut wiederbelebt. 12 Angestellte hat er auf dem Betrieb, der sowohl Feldfrüchte als auch Viehwirtschaft umfasst. In den Stallungen am Ortsrand hält Klug Jersey-Rinder. Die geben die beliebte und inzwischen trendige Heumilch – in Bio-Qualität. Heumilch darf das Produkt nur heißen, wenn die Kühe ausschließlich mit Heu oder Gras auf der Wiese gefüttert werden. „Die Milch wird alle zwei Tage abgeholt“, erzählt der Bio-Landwirt. Kunde ist die „Gläserne Molkerei“, die aus der Bio-Milch aus Schöneberg unter anderem Käse herstellt. „Die Milch von Jersey-Kühen ist sehr gehaltvoll“, erklärt Klug, der genauso Probleme mit Fachkräften hat wie Metallbauer Schwänz. Entsprechend hat auch er einen hohen Anteil polnischer Mitarbeiter. Die seien fleißig und glücklich in Deutschland arbeiten zu können, denn das Lohnniveau diesseits der Oder sei wesentlich höher als jenseits der Grenze. Auf seinen Feldern wachsen vor allem Dinkel, Hafer, Weizen und Erbsen – alles in Bio-Qualität. Dabei hat Klug den Gutsbetrieb erst auf Bio umgestellt. Das heißt, es durfte seine Ernte nicht vom ersten Jahr an als „Bio“ verkaufen. Inzwischen ist die Übergangszeit auf den meisten Flächen aber verstrichen. Den Besuch von Bürgermeister und Wirtschaftsförderer nutzt Klug auch gleich, um auf seine Interessen hinzuweisen. Denn auch wenn er es begrüßt, dass die Dorfstraße erneuert wird, müsse es eine Lösung geben, dass alle zwei Tage der Lkw durchkommt, der die Milch abholt. Pozdorecz notiert sich das Anliegen und sagt: „Die Stadt nach Möglichkeiten schauen.“