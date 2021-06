Naturwunder trifft auf Kreativität: Am Rande des Nationalparks haben zwei Wisent-Mädchen das Licht der Welt erblickt. Nach dem Aufruf in der MOZ, Namen für die Damen zu finden, haben sich zahlreiche Leser gemeldet und schon tolle Ideen abgeliefert. Am Ende wird dann vermutlich das Losglück entsc...