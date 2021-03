Das Stadtfest in Schwedt, bei dem am ersten September-Wochenende der 755. Stadt-Geburtstag aus dem vergangenen Jahr sozusagen nachgefeiert werden sollte, sowie die Schwedter Mittsommernacht im Juni sind am Dienstag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Schelhas: Keine seriöse Planung möglic...