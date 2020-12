Anstelle des Weihnachtmarktes: In der mangelns Türen und Fenster gut durchlüfteten Kirche von Dolgelin gab es am Samstag neben alten Videos von früheren Weihnachtsmärkten an der Wand, Wünsche-Zettelei und Weihnachstbaum-Schätzaktion auch einen Gabentisch mit Wichtelgeschenken. © Foto: Cornelia Link-Adam