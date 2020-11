Für zauberhafte Adventsstimmung hatte die Initiative der Einzelhändler und Gewerbetreibenden in der Seelower Innenstadt zur langen Einkaufsnacht gesorgt. Pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit erstrahlte die am Mittwoch aufgestellte Tanne auf dem Markt. In den Tagen zuvor hatte bereits die Mitarb...