Mit Weihnachtsmützen auf dem Kopf: Vom Tourismusbüro aus haben Angelika Voigt und Adina Börner, Praktikantin in der Stadtverwaltung, am Montagvormittag ihre Tour mit dem Bollerwagen gestartet, um die in der Einrichtung abgegeben 101 Kinder-Stiefel an insgesamt 27 Händler und Gewerbetreibenden in der Innenstadt von Seelow zu verteilen. Die Einzelhändler füllen nun das Schuhwerk, das ab 6. Dezember (Nikolaus) bis Weihnachten in den Geschäften gesucht und abgeholt werden kann. © Foto: Cornelia Link-Adam