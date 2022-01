Die dramatischen Bilder verendeter Rehe am ASP-Zaun im Unteren Odertal, die vor allem in den sozialen Netzwerken kursieren, beunruhigen auch Mitglieder des Landwirtschaftsaussschusses im Kreistag MOL . Zur Situation in Märkisch-Oderland informierten Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrates und J...