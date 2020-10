Ein am Samstag durchgeführtes Absuchen durch Jäger in der Kernzone des Gefährdungsgebietes der Afrikanischen Schweinepest rund um Bleyen hat keine Kadaverfunde ergeben. Allerdings wurden im Bereich mehrere Wildschweinrotten gesehen, so Thomas Berendt, Pressesprecher des Kreises, am Sonntag. Bei d...