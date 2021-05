Sonnenbad am Sonntag: Etliche Besucher gab es am Wochenende am Klostersee in Altfriedland: Früher gab es an der Badestelle auch rechts und links Badestege. Die soll es nach Willen der Gemeindevertretung und etlicher Altfriedländer auch wieder geben. © Foto: Ulrich Dahl