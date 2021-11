Sie gehören auf den Dörfern seit Jahrzehnten dazu: Die Leichenhallen auf den Friedhöfen. Auch in der Gemeinde Lindendorf gibt es einige – diese sorgen in Gemeinderatssitzungen immer wieder für Diskussionen. Neuerdings kann die Trauerhalle in Sachsendorf für Beerdigungs-feiern nicht mehr genut...