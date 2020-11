Vor der Start: Simone Grieger, Kulturkoordinatorin bei der Arbeitsinitiative Letschin,begrüßte Golzows Viertklässler zum gemeinsamen DVD-Schauen von "Unheimlich perfekte Freunde" im Klassenraum am Golzower Filmmuseum im Rahmen des 29. Brandenburgischen Kinderfilmfests "Das macht uns so stark!". Die Aktion fand dieses Jahr coronabedingt nur in abgespeckter Form statt. © Foto: Cornelia Link-Adam