Genau 50 Jahre ist es her, da öffnete in dem romantisch am See gelegenen und aufstrebendem Ort Alt Zeschdorf bei Lebus am 1. September 1972 eine nagelneu gebaute Polytechnische Oberschule ihre Pforten. Seit damals besuchten hunderte Kinder aus Familien der gesamten Umgebung die Bildungseinrichtung....