Der zweite Hortanbau in Seelow ist eine Zwei-Millionen-Euro-Investition, die 88 zusätzliche Hortplätze schafft. Auf 615 Quadratmetern entstehen fünf Gruppen- und ein Erzieherraum. Zum Schuljahresbeginn sollen alle Hortkinder der Kreisstadt an einem Standort vereint sein. Es ist erst 14 Jahre her,...