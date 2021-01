„Ich bin noch nie in Ruhestand gegangen, aber ich freue mich drauf“, eröffnete Karola Bahro-Reim am Freitagvormittag die Zusammenkunft im großen Foyer der Seelower Oberschule „Bertolt Brecht“. Sichtlich erstaunt war sie, dass sich so viele Gratulanten zur offenen Runde an ihrem letzten Arb...