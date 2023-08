Für Wahlleiter Simeon Apostolow ist es am 27. August die erste Wahl in Seelow, die er leitet. Er geht davon aus, dass alles gut vorbereitet ist. Am Freitag, 25. August, wird das ganz aktuelle Wählerverzeichnis erstellt. Er geht davon aus, dass es rund 4400 Wahlberechtigte gibt. Davon haben bereits 900 ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Ob die tatsächlich alle wählen, ist natürlich noch nicht bekannt. Aber es sind deutlich mehr als bei den Wahlen 2017 (669) und 2019 (539).

Sechs Wahllokale zur Bürgermeisterwahl in Seelow insgesamt

Die Seelower können in insgesamt fünf Urnen-Wahllokalen wählen. Im Rathaus wird zudem das Briefwahllokal eingerichtet. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Zwei Wahllokale befinden sich in der Bertolt-Brecht-Oberschule, eines im Foyer der Bürgerservice-Stelle (ehemalige Sparkasse) und eines im Erdgeschoss des Rathauses. Die Wähler des Ortsteiles Werbig wählen in der Remise Neulangsow.

Rathaus Seelow: Wer dort in den kommenden acht Jahren die Verwaltung leitet, entscheiden die Wähler am Sonntag, 27. August 2023.

© Foto: Ulf Grieger