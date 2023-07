Die Vorbereitungen auf die Bürgermeisterwahl in Seelow am 27. August laufen. Wahlleiter Simeon Apostolow informiert, dass zwölf ehrenamtliche Wahlhelfer gefunden wurden, die in den sechs Wahllokalen gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern und den Beschäftigten nachgeordneter Einrichtungen die Wahl mit absichern helfen. Jedes Wahllokal wird insgesamt durch sechs Personen betreut. Gewählt wird in Neulangsow in der Remise, in der Brecht-Oberschule Seelow (zwei Lokale), im Rathaus (zwei Lokale) und in der Bürgerservicestelle Seelow.

Wahlbenachrichtigungskarten werden versandt

Seit Montag, 17. Juli, und bis zum 23. August, 12 Uhr, können auch online auf der Internetseite der Kreisstadt die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Dies ist aber auch mit den Wahlbenachrichtigungskarten möglich, die bis zum 6. August alle Wahlberechtigte erhalten haben sollen. Die Online-Beantragung empfiehlt sich, da die Urlaubszeit jetzt begonnen hat und viele verreisen werden.