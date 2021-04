Schon über Jahrzehnte gibt es in Falkenhagen die Sport- und Freizeitanlage am Schwarzen See. Was einst für Fußballer begann, ist längst auch ein Ausflugsziel vieler Familien aus dem Umland. Verantwortlich sind für die Anlage in dieser Saison zwei neue Bufdis, die hier ihren Bundesfreiwilligendi...