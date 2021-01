140 neu Erkrankte und acht weitere Tote – das ist die bittere Bilanz in der Corona-Pandemie vom Wochenende in Märkisch-Oderland. Am Sonntag vermeldete die Kreisverwaltung insgesamt 728 aktuell am Virus Erkrankte. Die Gesamtzahl der Toten stieg auf 150, der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut Landes-Gesundheitsamt auf 219,1 (Freitag: 183,9).