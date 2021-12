In Märkisch-Oderland gibt es bereits 37 bestätigte Fälle der Virus-Variante Omikron. Darüber informiert der Krisenstab in seinem Lagebericht vom Freitag. Am Donnerstag wurden 179 Neuinfektionen gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen 576.. Damit steigt die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen auf 15.178. Die Inzidenz liegt bei 292,1. Die Zahl der an Corona Verstorbenen im Kreis steigt um fünf auf 327.