Am Wochenende meldete der Landkreis Märkisch-Oderland in seinem Corona-Lagebericht 30 Neuinfektionen, die mittels PCR-Test ermittelt wurden. Davon war die Anzahl am Sonntag mit acht Personen nach langer Zeit auch erstmals wieder einstellig. Am Freitag betrug die Anzahl der Neuinfektionen noch 17. S...