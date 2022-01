Motiviert vom großen Zulauf der verschiedenen Impftage im Jahr 2021, findet nun schon der nächste offene Impftag in Platkow statt. Wie Gusow-Platkows ehrenamtlicher Gemeindebürgermeister Frank Kraft mitteilte, gibt es ein Impfangebot für jedermann bereits wieder in dieser Woche – am Freitag, 7. Januar, erneut im Bürgerzentrum (Museum) von Platkow. „Von 14 bis 18 Uhr wird alles verimpft, was gerade für die jeweilige Altersklasse zugelassen ist“, erklärte Kraft.

Wer wolle, könne einfach ohne Termin erscheinen und sich von Dr. Andreas Huth und seinem Team impfen und boostern lassen. Das sei gerade im Zuge der steigenden Verbreitung der Omikron-Variante ein sinnvolles Angebot. Vor der Eingangstür des Bürgerzentrums wird es für Wartende auch wieder wärmenden Tee geben, kündigt der Bürgermeister Kraft an.