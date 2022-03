Wer hat wo versagt? Was hat die lokale Politik getan, um gegenzusteuern und den berechtigten Fragen der Spaziergänger kompetente Antworten zu geben? Das Gesprächsangebot von drei Landtagsabgeordneten vor dem Montagsspaziergang am 28. Februar in Seelow hatte gezeigt, dass Gesprächsbedarf besteht, ...