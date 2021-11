Die Lage ist dramatisch. Am Freitag, 26. November, ist eine Inzidenz von 413,3 für den Landkreis Märkisch-Oderland gemeldet worden. Vor allem Ungeimpfte infizieren sich mit dem Corona-Virus. Die Kreisverwaltung baut jetzt in Märkisch-Oderland die Impfmöglichkeiten aus – und diese Angebote gibt es schon ab dem heutigen Montag, 29. November.

Gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband MOL-Ost wird in den Testzentren durch Ärzte der Region auch geimpft – an festen Tagen, über mehrere Wochen. Impfungen sind möglich montags von 13 bis 18 Uhr im Kulturhaus in Seelow, dienstags von 9 bis 13 Uhr in der Alten Schule von Letschin, mittwochs von 9 bis 13 Uhr in der Müncheberger Turnhalle der Grundschule, donnerstags von 13 bis 18 Uhr im Bad Freienwalder Restaurant & Café Olivio sowie freitags von 9 bis 13 Uhr in der Wriezener Gartenstraße 9.

Terminvereinbarung online empfohlen

Wer sich impfen lassen will, sollte sich vorher einen Termin online besorgen (über die Hompepages von DRK oder Landkreis). Mitzubringen sind Personalausweis und Krankenkassen-Karte, Maske und der ausgefüllte, ebenfalls online ausdruckbare, Anamnese-Bogen sowie die Einwilligung zum Impfen. Darüber hinaus hat das DRK auf den großen Zulauf der Test-Willigen reagiert und verlängert die Öffnungszeiten der Teststellen. In Seelow ist beispielsweise zusätzlich dienstags bis freitags, 15 bis 18 Uhr, geöffnet.