Die Zahl der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Verstorbenen ist in Märkisch-Oderland um eins auf 126 gestiegen. Das geht aus dem Lagebericht des Kreises vom Samstag hervor.

887 Menschen in Quarantäne

Aktuell sind 830 Einwohner im Kreis an Corona erkrankt. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich Vergleich zu Vortag um 44 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 256. Aktuell befinden sich 887 Menschen in MOL in Quarantäne, wobei es hier feiertagsbedingt einen Rückstand in der Erfassung gibt.

Aus den Krankenhäusern Strausberg, Wriezen und Rüdersdorf hat der Kreis keine aktuellen Angaben. Im Krankenhaus Seelow gibt es drei bestätigte Covid-19-Fälle. Alle betreffen das Personal. Die Personen befinden sich in Quarantäne. Von den sechs Intensivbetten dieser Einrichtung sind vier frei.

In der Wohnstätte „Trockendock“ in Wriezen sind mindestens 5 Personen, davon eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt. Das „Trockendock“ bietet 30 suchterkrankten abstinent lebenden Menschen ein Zuhause.

2441 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in MOL genesen, 79 mehr als am Vortag gemeldet.