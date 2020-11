Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten steigt im Landkreis Märkisch-Oderland wieder an. Wurden von der Kreisverwaltung Anfang der Woche noch stagnierend 240 Fälle gemeldet, waren es im Lagebericht von Mittwoch 243 Erkrankte im Zuge der Corona-Pandemie. 14 Personen müssen stationär in Krankenhäuser...