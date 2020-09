Wenn sich die Türen der kleinen Bäckerei Felske in Küstrin-Kietz öffnen, dann ist die Zeit wie still geblieben. In der Luft liegt der Duft von frisch gebackenen Brot und in den Regalen befinden sich die traditionellen DDR Brötchen. Um zwei Uhr beginnt für Andreas Grzegorski, geborener Felske,...