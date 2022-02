Auf Grund eines technischen Defektes an einem Skoda ist es in den frühen Abendstunden am Mittwoch, 2. Februar, auf der B1 zu einer rund 150 Meter langen Ölspur vom Ortsausgang Jahnsfelde in Richtung Seelow gekommen. Das teilt Wolfgang Stenzel, Ortswehrführer der Jahnsfelder Feuerwehr, mit.

Die F...