Wer an diesem und den nächsten Wochenenden Feste organisiert, macht sich Sorgen: Eine so erhebliche Störung wie in der Nacht zum 26. Juni in Neutrebbin will man möglichst vermeiden, erklärte zum Beispiel Ortsvorsteher Botmer Mischke, dessen Dorf zum 29. Sophienthaler Sommerfest einlädt, oder Harald Engel, Ortsvorsteher von Bleyen , wo ebenfalls am Sonnabend gefeiert wird.