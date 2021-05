Der Stadtvorstand der Linken hat am Sonnabend, dem 8. Mai, aus Anlass des Tages der Befreiung vom Hitlerfaschismus vor 76 Jahren wieder zur traditionellen Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung an der Gedenkstätte „Seelower Höhen“ eingeladen. An der Zeremonie nahmen aber auch Auswärtige te...