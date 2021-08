Die Firma Enerparc AG hat ihren Sitz in Hamburg, aber auch Büros in Leipzig und Berlin. Das Unternehmen ist im Landkreis Märkisch-Oderland mittlerweile gut bekannt. 2012 ging der Solarpark Neuhardenberg am Flugplatz mit einer Fläche von 240 ha und einer Leistung von 145 MW in Betrieb. Davon besit...