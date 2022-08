Es zählte zu den schönsten Gelegenheiten, in der Region zu feiern: das Erntefest in Zechin. Bis 2018 lag die Organisation in der Verantwortung der AGO Zechin, dann zog sich das Unternehmen zurück. Bereits 2019 fand das Fest nicht mehr statt. Und während der Corona-Pandemie waren Veranstaltungen ...