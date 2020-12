Am späten Montag Nachmittag waren Eileen Franke, Sachgebietsleiterin im Ordnungsamt des Amtes Lebus, und ihre Kollegin Grit Hahn im Hathenower Weg in Reitwein von Haus zu Haus gegangen, um die Anwohner zu informieren: Am Dienstag wird ab 9 Uhr evakuiert. Denn im nahen Wald auf dem Reitweiner Sporn...