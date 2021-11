„Mahnen und Erinnern“ an die Pogromnacht vor 83 Jahren – das hat in Seelow Tradition seit 15 Jahren. Petra Stadler, neue Vorsitzende des Vereins Alte Dampfbäckerei, konnte am Mittwochabend, 10. November, zahlreiche Gäste begrüßen. Vize-Bürgermeister Jörg Krüger erinnerte an die Aktionen...