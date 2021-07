Der Verein Oderlandkids in Zechin betreibt den dortigen Campingplatz mit angeschlossenem Freibad. Auf dem Gelände gibt es eine Wagenburg, die im Sommer regelmäßig für Ferienlager genutzt wird. So auch in diesem Jahr.

Erlebniscamps nahmen Bezug zur Heimat

Zwei Erlebniscamps rund um das Oderbruch or...