Mitmachwerkstatt-Tag des Vereins Kinderring Neuhardenberg im Hort"KidsClub" in Golzow: Grundschüler aus dem Amtsbereich, aus Küstriner Vorland, Neuhardenberg und Alt Zeschdorf liefen am Mittwoch acht verschiedene Stationen ab, um sich kreativ und sportlich auszutesten. Hier testen Marc, Eric und Sophia (v.r.) am Stand von Betreuerin Ramona Jänel ihre Fähigkeiten an den Tastboxen, deren Inhalt sie anschließend aufzählen und malen müssen. © Foto: Cornelia Link-Adam