In der Straße „An der Eichenallee“ am Ortseingang von Wollup stand am Donnerstagabend, 26. August, das Dach der ehemaligen Berufsbildungsschule in Flammen. Anwohner aus der kleinen Ortschaft wählten gegen 21.25 Uhr den Notruf, als die Flammen aus dem Dachstuhl schlugen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand anfangs nur schwer bekämpfen. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr war eine Brandbekämpfung von Innen nicht möglich. Von außen jedoch mussten erst Bäume und Sträucher entfernt werden, um an alle Brandstellen heran zu kommen. Da sich der Brand bereits auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern ausgebreitet hatte, rückte die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften an.

Nur ein Hydrant in der Nähe der Schule

Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz, um die Flammen an der ehemaligen Berufsbildungsschule in Letschin-Wollup zu löschen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch Den Angaben der Feuerwehr zufolge musste die Einsatzstelle in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Insgesamt 55 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren waren die gesamte Nacht über im Einsatz.

Da es in der Nähe der alten Berufsbildungsschule nur einen Hydranten gibt, musste das dafür benötigte Löschwasser teilweise über weite Strecken gefördert werden. Anwohner der Ortschaft beobachteten das Geschehen. Eine Anwohnerin schildert, dass in dem Gebäude zu DDR-Zeiten angehende Garten- und Landschaftsbauer ausgebildet worden sind. Die meisten Anwohner aus den umliegenden Häusern sind schockiert und fragen sich, wie dieser Brand hat entstehen können. Die Polizei nahm unterdessen die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung auf.