Die B112 in Podelzig musste wegen eines Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstag (11. Juli) für kurze Zeit halbseitig gesperrt werden. Ein Motorrad war in Brand geraten. Konnte der Fahrer sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen? © Foto: René Bredow/FFW Podelzig