Nach Monaten der Bautätigkeit ist am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sachsendorf nun wieder Ruhe eingekehrt. Das zwischenzeitlich auswärtig untergestellte Einsatzfahrzeug steht wieder gut verschlossen in der Halle. Die Gerüste am markanten Backstein-Gebäude mitten im Dorf sind abgebaut, d...