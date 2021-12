Der Kreishaushalt für das Jahr 2022 ist aufgestellt. Das hat der Landkreis Märkisch-Oderland am 16. Dezember in einer Pressemitteilung verkündet. Darüber hinaus sei der Kreishaushalt für das kommende Jahr auch schon am Montag dieser Woche mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern als erster Sc...