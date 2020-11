Der Seelower Haushaltsentwurf muss komplett überarbeitet werden. Zur Hauptausschusssitzung am Dienstag soll ein neuer Entwurf vorliegen, der dann am 8. Dezember beschlossen werden kann. Grund ist eine deutlich höhere Kostenschätzung für den Kita-Neubau in der Apfelstraße.Defizit durch Rücklag...