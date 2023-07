Das Thema Flüchtlingsunterbringung in MOL hatte bereits zur jüngsten Kreistagssitzung in Seelow seine Dramatik entfaltet. Eltern hatten berichtet, dass ihr Sohn in Seelow von Jugendbanden misshandelt wurde und nun Angst habe, zur Schule zu gehen. Landrat Gernot Schmidt (SPD) hatte bestätigt, dass...