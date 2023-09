Am Abend des 16. September 2023 wurde der Flugplatz in Neuhardenberg unerlaubt zur Autorennstrecke. Zwei Unbekannte hatten sich Zutritt zum Gelände verschafft und starteten dort zwei abgestellte Pkw. Sie lieferten sich ein Rennen über die Start- und Landebahn, was gravierende Folgen hatte.

Ein Sportflugzeug, das zur Landung ansetzte, musste seinen Anflug abrupt abbrechen, da die beiden Fahrzeuge unkontrolliert über die Bahn jagten. Die gefährliche Situation endete, als einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in angrenzende Solarpanels krachte. Die umstehenden Zeugen, welche das gefährliche Treiben bemerkten, alarmierten daraufhin die Polizei.

Die Beamten sicherten am Sonntagmorgen die Spuren der Tatverdächtigen an und in den Fahrzeugen und nahmen die Ermittlungen auf. Wie die Polizei informierte, beläuft sich der durch den Unfall verursachte Schaden auf rund 60.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Strausberg übernommen.