Mit Trauerkränzen und Blumen gedachten die Seelower Bürger am OdF Denkmal am Donnerstag, 27. Januar, den Opfer des Nationalsozialismus. Eingeladen zu der Gedenkveranstaltung hatte der Stadtvorstand der Partei Die Linke aus Seelow. Auch Bürgermeister Jörg Schröder (SPD) nahm an der Veranstaltung...