Im Land Brandenburg wurden bereits vier Fälle von Geflügelpest bei Nutzgeflügel festgestellt, dabei mussten insgesamt rund 36.000 Tiere getötet werden. Zwei Fälle gab es in Gorgast, wo bereits eine Sperrzone eingerichtet wurde. Auch bei Wildvögeln wurde bereits in sechs Fällen die Geflügelpest nachgewiesen.

Nun hat das Land reagiert. „Unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes und in Abstimmung mit den Landkreisen ordnen wir die Stallpflicht und weitere Schutzmaßnahmen für Hausgeflügel an“, so Ministerin Ursula Nonnemacher. „Die Stallpflicht ist allerdings kein Allheilmittel, darum bitte ich Tierhalterinnen und Tierhalter zusätzlich um verstärkte Vorsicht und Aufmerksamkeit“, so Nonnemacher. Der Landkreis MOL hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen.

Ab Sonnabend beginnt die Eindämmung in MOL