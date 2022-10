Gewusel herrscht am letzten Schultag vor den Herbstferien auf einem Gelände in der Stallstraße in Podelzig. Am Wegesrand stehen etliche Autos, die Gemeindearbeiter sind vor Ort, Bürgermeister Thomas Mix, Förster Michael Kunert, Landschaftsarchitekt Uwe Krauter und auch der Lebuser Amtsdirektor M...