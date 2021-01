Blank blitzt die Gürtelschnalle von Schornsteinfeger Toni Pierscionek. Die goldfarbenen Knöpfe glänzen am pechschwarzen Koller, dem Oberteil seiner Montur. Mit Vierkantschlüssel an der Hüfte, den Kehrbesen lässig geschultert, ist Pierscionek bereit zum Einsatz. Achtzehn Schornsteine wird er an...