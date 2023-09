Zuckerwatte, Herbst-Basteleien, Gegrilltes, Kuchen und Fingerfood vom großen Buffet, das die „Weiße Landtafel“ initiiert hatte, waren vor allem für die kleinen Besucher die Höhepunkte beim Haustiergarten-Tag in Mallnow. Bis es am 23. September (Sonnabend) wieder so weit war, hatten die Mitglieder des Dorfentwicklungsvereins „Malnowe“ schon lange vorher mit der Organisation begonnen. „Das hat sich gelohnt“, sagte dessen Vorsitzender Christian Woitke noch am Veranstaltungstag. „Alle fühlen sich wohl, alle haben Spaß“, konnte er stolz berichten. „Dafür machen wir das alle gern.“

Erst in diesem Jahr hatte der Dorfentwicklungsverein von Mallnow den Haustiergarten in seine Trägerschaft übernommen – mit allem drum und dran. Die anfallenden Kosten sind enorm, was die Vereinsmitglieder jedoch vorher wussten, hatten sie sich doch über Monate mit dem Projekt Haustiergarten Mallnow beschäftigt. Die Stadtverordneten von Lebus, wozu Mallnow gehört, verlangten ein fundiertes Konzept. Erst dann wollten sie der Übernahme der Einrichtung in die Trägerschaft des Dorfentwicklungsvereins zustimmen.

Nicht nutzbare Toiletten sind nur eine Baustelle

Um den Haustiergarten betreiben zu können, werden alle Sponsoren, alle Paten dringend gebraucht, erklärt Christian Woitke. Nicht zuletzt um ihnen zu danken, veranstalten die Vereinsmitglieder jedes Jahr ihren Haustiergarten-Tag. Seit Sonnabend können nun auch alle Besucher auf den ersten Blick sehen, wer der Einrichtung, die sich an Familien, aber auch Kindergruppen aus Kita und Schule richtet, unterstützt. Kurz hinter dem Eingang wurde feierlich die Förderer-Tafel enthüllt. Ein Höhepunkt an diesem Tag.

Geld wird nicht nur für Energie, Wasser, Futter, den Tierarzt, Pacht und das Personal gebraucht. „Wir haben einige Baustellen auf dem Gelände“, so Christian Woitke. So sei die kleine Brücke in die Jahre gekommen und müsste bald überholt werden. „Der Pavillon hängt schief und die Toiletten sind nicht nutzbar“, zählt der Vereinsvorsitzende weiter auf. „Ohne die Spenden und Patenschaften würde es nicht funktionieren.“

Simona Koß hat dem Haustiergarten 150 Euro gespendet. Als Dankeschön dafür bekam die SPD-Bundestagsabgeordnete ein Vogelhäuschen, das sie noch vor Ort bemalt.

© Foto: Katja Gehring

15.000 Euro werden auf zwei Jahre verteilt

Ein verlässlicher Partner will UKA Cottbus sein, wie Projektentwickler Peter Vöhl betont. Im vorigen Jahr spendete der Energieparkentwickler bereits 3000 Euro für den Haustiergarten. „In diesem Jahr konnte die Summer noch einmal getoppt werden“, sagt Christian Woitke. Die Spendensumme, die das Cottbuser Unternehmen während der Veranstaltung zusichert, kannte der Vereinsvorsitzende schon vorher. „Bloß gut“, meint er. „Ich weiß nicht, wie ich sonst regiert hätte“, räumt er angesichts des hohen Betrags ein.

Peter Vöhl (l.) vom Energieparkentwickler UKA überreicht einen symbolischen Scheck über 15.000 Euro an Christian Woitke, Vorsitzender des Dorfentwicklungsvereins „Malnowe“.

© Foto: Katja Gehring

UKA-Projektentwickler Peter Vöhl sagt dem Haustiergarten 15.000 Euro zu. Allerdings kann der Verein nicht einfach so darüber verfügen. „Wir splitten die Summe“, erklärt Vöhl auf MOZ-Nachfrage. „7500 Euro gibt es in diesem Jahr und 2024 noch einmal genauso viel.“ Ein Teil des Geldes könne der Verein für die laufenden Kosten im Haustiergarten einsetzen. „Wir wollen aber auch ein ganz konkretes Projekt auf dem Areal unterstützen“, betont Vöhl. Welches, sei noch nicht endgültig beschlossen, räumt er ein. „Sicherlich könnten wir die Toiletten sanieren lassen. Genauso gut könnten wir aber auch in das Hoppel-Poppel-Land investieren“, lässt Vöhl Raum für Spekulationen. Einige interne Abstimmungen dazu stünden noch aus.