Vor rund 160 Jahren begann in der Kleinen Kirchstraße, dem heutigen MOZ-Haus, der erste Zeitungsdruck in Seelow mit der „Seelower Wochenzeitung“. Zu der Zeit lebten in Seelow 3.232 Einwohner, für eine frisch gekürte Kreisstadt nicht eben viele.Bis zur Schlacht 1945 erschienenAb 1869 wurde dor...