„Wecken soll er die Erinnerung an die Geschichte unseres an historischen Gegebenheiten so überreichen märkischen Landes.“ Christina Bluhm, Kuratorin des Stiftung Heimatkreisarchiv Königsberg/Neumark zitiert in ihrem Vorwort zur Doppelausgabe des Kreiskalenders 2020/2021 den Anspruch, den der...