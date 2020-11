Sie sind schlicht da, wenn sie gebraucht werden. Und das in Extremsituationen wie Unfällen und bei schweren Unglücksfallen: die Notfallseelsorger in Märkisch-Oderland. Was nicht immer einfach ist. Gilt es doch, ganz schnell ganz nah bei einem fremden Menschen zu sein und Trauer, Wut und Schmerze...